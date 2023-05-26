富邦悍將週末將在新莊主場舉辦「L39end:The One and Only」主題日，主角羅力26日清晨抵台，球團為羅力準備驚喜，將本次為羅力專屬設計的商品及小禮物，佈置在羅力入住的房間，讓羅力十分開心。

富邦球團表示，羅力今日預計於飯店休息，27日羅力將再次以球員身分的方式登錄一軍，並擔任賽事的先發投手；28日則將在賽前進行羅力背號紀念展示裝置揭幕儀式，並未球賽擔任開球嘉賓。