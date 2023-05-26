教育部體育署依據「國民體適能指導員資格檢定辦法」，辦理國民體適能指導員檢定考試。考量近年來國內運動健身市場蓬勃發展，專業體適能指導人員的人力需求擴大，故體育署自去年起與各縣市政府攜手合作辦理國民體適能指導員檢定考試，以充實專業體適能指導員的人力。112年度的國民體適能指導員檢定考試已陸續開始辦理，歡迎有志投入運動指導工作的民眾踴躍報名參加。

為滿足國內運動市場專業體適能指導人員的人力需求，體育署自去年起開始透過「運動i台灣2.0計畫-培育及媒合國民體適能指導員計畫」與各縣市政府攜手合作，結合在地大專校院體育運動相關科系的資源量能，於全台各地區辦理國民體適能指導員檢定考試，並搭配檢定考試辦理強化課程，透過專業體適能講師之授課以增進報考者的應試實力，並提供考生確切的準備方向。

期望藉此培育量足質精並在地深耕的國民體適能指導員，使國人在運動同時，接受正確的運動知識，進而達成運動健身快樂倍增之優質生活。

今年度預計將辦理超過40場次的國民體適能指導員檢定考試，有關各場次檢定考試及強化課程之舉辦時間、地點及報名方式等相關資訊均已載於「112年度國民體適能指導員檢定考試簡章」中，民眾請逕上體育署官網查詢(網址：https://www.sa.gov.tw/)。體育署誠摯歡迎有意投身運動指導領域的民眾踴躍報名參加，發揮所長以為增進國人的體適能貢獻心力，並藉此增加個人就業與工作的機會。