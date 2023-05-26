女星楊丞琳先前因在節目中表示以前在台灣吃海鮮是奢侈的，引發軒然大波，最近又有網友將她上節目跳舞的片段拿來調侃，使她成為眾矢之的。對此，女星丁寧稍早「逆風」發文談楊丞琳，直言兩人不熟，但對她印象深刻，兩人先前合作過一部電影，拍攝時發現管理員在偷拍，楊丞琳便自己走上前制止，丁寧表示：「我對她整個刮目相看，她是一個很勇敢正直的人。」

丁寧稍早在臉書分享與楊丞琳的合作經過，兩人先前合作電影《靈語》，丁寧說看到演員名單上出現楊丞琳的名字她有嚇一跳，因為楊丞琳的角色超級難演，加上劇本中有關小孩，如果叫丁寧演，她都要考慮很久，更何況是沒小孩的人，再加上楊丞琳的角色呈現會很醜，當時丁寧想：「她是可愛教主，這個包袱這麼大包，她放得下嗎？」

開鏡當天在一處社區，拍攝時丁寧發現有管理員在偷拍，她正想去請楊丞琳身邊工作人員幫忙制止時，楊丞琳便自己走上前表示：「不好意思，請不要這樣子拍我們，我們有我們的隱私，請尊重我們。」讓丁寧很驚訝，以為偶像總是被助理、經紀人保護好好的，不會自己出來做不討喜的事情，但從頭到尾她發現楊丞琳根本不怕，拍戲時也隨劇本大哭、抓狂，讓丁寧很欣賞。

最後丁寧表示，她覺得自己既沒才華也沒天分，但就是喜歡也想努力做好演員工作，她在楊丞琳身上也聞到一樣的味道，「只有熱情才能超越個人極限，唯有努力才是最動人心弦的」，引來其他網友說：「很欣賞妳，總是勇於講真話」、「好感動的分享，非常欣賞妳們，完全接受與認同，謝謝一直努力的妳們，感謝分享」、「真有內涵，因為妳我對藝人改觀！」。