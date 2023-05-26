現今社會提倡性別平等，已較少人有重男輕女的傳統觀念，但有些長輩仍保有此想法，《小鐵星座》運勢專欄分享會重男輕女的前3名星座婆婆，依序是摩羯女、巨蟹女、處女女因個性較為保守且實際，認為生兒子才能傳宗接代，所以也會如法炮製要求媳婦，但往往讓媳婦感到很有壓力。

▍第3名：處女女

處女女很實際，自己在當媳婦時會想為老公生兒子傳宗接代，所以她們當婆婆時，就會給媳婦這個傳統觀念，雖然外表看似隨和，但是會給媳婦補身體之類的，而因此讓媳婦感受到壓力。

▍第2名：巨蟹女

雖然巨蟹女在當媳婦時本人不在意，但是會感受到家族的勢力排山倒海，既然自己受過這個苦，那她們當婆婆時就會給媳婦這樣的壓力，並且把所有經歷過的事通通加諸在媳婦身上。

▍第1名：摩羯女

摩羯女觀念傳統且非常保守，她們在當婆婆時會堅持媳婦生兒子來傳宗接代，認為只有男生才能為家裡帶來光榮，所以她們便會不停暗示，但這樣的方式常讓媳婦不勝其擾。