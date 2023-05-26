竹林印書局印刷廠內部空間。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

為了讓民眾更了解舊城區老屋，新竹市「大同108舊城再生基地」自今年4月起，以「老屋開箱」為主軸，舉辦一系列活動，26日舉辦「竹林印書局」印刷廠開箱展，是全台唯一仍持續印製「歌仔冊」的印刷廠，共同見證紀錄庶民生活的文化空間。

市府指出，這次舉辦老屋開箱季系列活動，藉由各行業的在地領路人介紹，讓民眾瞭解新竹城區內精彩的老建築及不同時代文化，更鼓勵民眾走入老屋商家，感受老屋風華與青年手創。

「竹林印書局」自1944年開始營運，直至今日仍印製著歌仔冊，保留台灣庶民生活的文化面貌，而印刷廠就位於書局隔壁，保留使用多年的印刷機器、木刻版，這次展覽將開放印刷廠，完整展示傳統產業的樣貌。例如，台灣傳統歌仔戲常由歌者即興填詞，七字一句、四句一聯，唱出民間故事、忠孝節義，歌仔冊即做為記錄這些文化資產的重要媒介。

老屋開箱季吸引許多民眾參與，如「城區領路人」導覽邀請在地的或者文史書房、修復老宅的周益記團隊等多位講者作為領路人，以不同主題走訪新竹舊城各個區域。

「老屋檔案夾」集章活動，則串連城區内多間經營老建築空間的新創店家，如九慕咖啡、江山藝改所、新村小商家等商家，希望民眾走入老建築中與店家交談、觀察建築空間，進而認識老屋、支持老屋文創商家。

市府都發處表示，「竹林印書局」印刷廠開箱展自即日起每周五、六開展，僅端午連假6月23日、6月24日不開放；「城區領路人」導覽也歡迎市民踴躍參與，為利帶隊導覽，每梯次限額20名，活動及報名詳情，詳見大同108舊城再生基地臉書粉絲專頁。