陽明海運（2609）今（26）日舉行股東會，通過盈餘分配每股現金股利20元，配發總金額高達698.42億元，股東人數逾43萬。有股東擔心航運業不景氣，未來這兩年或許打平或小虧，陽明未來股利政策？

陽明董座鄭貞茂回應，在高度波動的航運業，董事會有高度共識採取平衡股利政策，公司有賺錢就一定發股利，航運業過去兩年賺到高額利潤，陽明連續兩年發放20元股利，但今年景氣完全不一樣，會在確保營運穩健、現金周轉沒問題下，盡量發放股利，除非出現巨大虧損，或研判未來景氣激烈變化，陽明態度才會保守，否則原則上每年都會發放股利。

也有股東提問，董事會是否討論實施庫藏股？鄭貞茂表示，公司一直有在考慮庫藏股，但實施後有兩個情況，可能由員工依購買成本購回，若沒有員工購回就要註銷股本，庫藏股對短期股價有支持，但長期公司股價還是要看基本面，公司現在財務狀況好，負債比32％，希望營運更上一層樓。

陽明財務長蘇育文表示，包括庫藏股、多投資船隊、提高股利發放等，公司都持續關注、評估，評估條件都是動態，若有決議就會公告。

陽明手上未分配盈餘高達1,927.2億元，將伺機尋求投資機會，已決議投資5艘1.5萬TEU的LNG雙燃料貨櫃船，授權金額約261億～299億元，也將研議碼頭／堆場等投資機會，強化光明海運／好好物流未來發展。

陽明總座杜書勤表示，去年海運市場先盛後衰，在地緣政治、通膨、升息等因素下，雖然下半年市場急轉直下，但陽明去年獲利1,806億元，每股盈餘51.71元，仍創下空前紀錄。