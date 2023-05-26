東森房屋澎湖光復加盟店專案經理許志豪26日表示，依據台灣旅宿網資料顯示，截至去年底，澎湖的旅宿業家數合計1,199家，若以澎湖的土地面積126.9平方公里計算旅宿業密度，相當於每平方公里就有9家旅宿業，是全台旅宿業密度最高的縣市。

許志豪指出，菊島旅宿密集度冠全台，主要是澎湖坐擁得天獨厚的自然風光，每逢假日都會有絡繹不絕的觀光人潮湧入，導致旅宿的蓬勃發展，需求也大增，帶動透天產品交易量能的走揚。

他說，據內政部實價登錄資料顯示，2022年澎湖透天厝的平均總價約為1,087萬元，相較於2021年的924萬元，短短1年時間，就增加163萬元，漲幅高達18%，顯見澎湖透天厝身價水漲船高。

許志豪表示，目前澎湖以總價750萬元到1,500萬元、房間數不低於5間的「農變建」中古透天，最受旅宿業者歡迎，所謂「農變建」通俗來說，就是「農地申請變更為建地，興建住宅」，這類透天厝的取得成本相對較低，以目前澎湖每晚民宿房費1,800~2,500元的行情來看，扣除裝潢費、水電費、人力成本等支出後，每棟透天的回報率，通常可以達到10%以上，收益的確相當可觀。

對於經營旅宿業還有哪些需要注意的呢？許志豪指出，雖然經營旅宿業的回報相當不錯，但是仍有三大注意事項，需要多加留意。首先，不是所有人都有購買「農變建」透天厝的資格，需要滿足的條件包括：在澎湖設籍滿兩年、名下無房產、一生限一次等。

其次是，注意不能有違建的部分，要在合理合法的範圍內經營，避免得不償失。最後則是，澎湖的旅遊是有淡旺季之分的，通常每年的4月到9月是澎湖旅遊旺季，但10月之後，天氣轉涼，到澎湖旅行的遊客就會有所減少，部分旅宿業者會在這段時間，把房間短租給來澎湖工作的人、或是澎湖科技大學的學生，以此增加收入來源。

東森房屋研究中心黃勝暉表示，隨著疫情趨緩、邊境開放，台灣的觀光行業正在逐漸復甦，此時進入旅宿行業，確實未來可期。

不過，由於澎湖身處離島，建築原物料大多都需從本島進口，這幾年營建成本飆漲，澎湖的營建成本自然會更高，房價也只能跟著漲，他說，目前澎湖的房價已經來到歷史高檔，再加上經營旅宿業有不少「眉角」需要注意，建議打算到澎湖經營旅宿業的民眾還是要多做功課，或多向澎湖的在地房仲諮詢，以免竹籃打水一場空。