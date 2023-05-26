新浪財經報導，中國人民銀行26日公告，26日進行人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作，中標利率為2％，與此前持平。因26日有20億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放30億元。
人行22日當周共展開180億元7天期逆回購操作，因22日當周共有100億元7天期逆回購到期，22日當周實現淨投放80億元。
香港信報報導，外匯交易員指出，短期人民幣仍面臨內外部不利因素，貶值壓力仍較大，但監管層面有較多維穩措施可用，匯價快速下行風險不高，繼續密切關注監管維穩訊號。
人民幣兌美元中間價26日報7.0760元，貶值231個基本點，上一交易日中間價報7.0529元，在岸人民幣上一交易日收報7.0686元。
新浪財經報導，中國人民銀行26日公告，26日進行人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作，中標利率為2％，與此前持平。因26日有20億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放30億元。
人行22日當周共展開180億元7天期逆回購操作，因22日當周共有100億元7天期逆回購到期，22日當周實現淨投放80億元。
香港信報報導，外匯交易員指出，短期人民幣仍面臨內外部不利因素，貶值壓力仍較大，但監管層面有較多維穩措施可用，匯價快速下行風險不高，繼續密切關注監管維穩訊號。
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