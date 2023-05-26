高雄頭戴大象耳髮箍葉姓男子一直不配合員警盤查，還口出三字經。（翻攝自臉書社團爆料公社）

男子脫序行為，訊後依妨害公務、恐嚇移送法辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

40歲葉姓男子昨日凌晨身著女性洋裝、頭戴大象髮箍，出現在高雄火車站旁，因不時對著空氣大聲謾罵，路過的吳姓男子好心告誡葉男會妨害周邊住戶安寧，不料葉男卻作勢揮拳打人，吳男不滿報警。警方獲報到場，請葉男出示證件，葉男情緒仍然不穩，頻對員警咆哮、罵三字經，此時一旁女警直接對葉男臉部噴辣椒水，隨後壓制在地逮捕，全案依妨害公務、恐嚇罪嫌送辦。

25日凌晨2時許，22歲吳男騎車路過三民區建國三路，見到葉男對著空氣不停大聲謾罵、胡言亂語，吳男擔心深夜會影響到周邊住戶安寧，便來到葉男面前，告誡葉男放低音量，以免吵到別人，此時葉男不僅未聽告誡，反而作勢要對吳男揮拳，吳男不滿之下，報警求助。

三民一分局長明派出所獲報，附近巡邏的1男、1女員警到場，當時男警向葉男表示要出示證件查身分，但葉男一直不願配合，還頻頻對男警咆哮「有行照嗎？」，女警見狀勸導葉男不要失序，葉男不理會，隨口還對男警噴出三字經。

女警聽聞後，立即拿出辣椒水對著葉男臉上噴，並強力壓制葉男，葉男起初不停反抗，但最終力竭只能乖乖就範；因吳男不滿遭揮拳，後續也對葉男提告恐嚇，全案依妨害公務、恐嚇罪，移送高雄地檢署偵辦。