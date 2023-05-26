台北市第五選舉區（中正、萬華）立委人選近日成話題焦點，除有知名媒體人于美人以無黨籍身分參選，近日也傳出民進黨擬徵召藝人鄭家純（雞排妹）擔任刺客，不料又引發有意參選的綠營在地議員吳沛憶強烈反應。

既然常上節目的名人、藝人都有意到此區選立委，一份最新網路投票就納入近期固定在政論節目亮相的鄉民女神鄔又曦（克萊兒），並假設在她獲國民黨徵召下，與于美人、雞排妹共同競爭該選區立委，測試網友意見，結果出乎意料，克萊兒超過6成的支持度奪冠。

鄉民女神克萊兒。（圖取自克萊兒臉書，授權使用）

健康亮麗的鄔又曦（克萊兒、Claire）曾為護理師，後轉戰直播圈，累積極高人氣，近期先後在政論節目《鄉民大會》、《下班瀚你聊》擔任助理主持人及來賓，吸引不少政治粉絲，被譽為「鄉民女神」。

Youtube頻道《桃園孫先生》昨（25）日發起網路投票，截至26日下午1點15分總計有3605人參與。針對題目「雞排妹將代表民進黨參選台北中正萬華區立委，如果國民黨征召鄉民女神克萊兒參選中正萬華立委，你會投給誰？」有6%的網友表態支持「鄭家純」、力挺「克萊兒」的民眾則高達62%、願投給「于美人」的人則占32%。

鄉民女神克萊兒。（圖取自克萊兒臉書，授權使用）

對於該投票結果，網友紛紛表示「克萊兒如果當選可以展現萬華人的質感」、「三者當中比較有氣質的一位」、「克萊兒才像刺客」、「要好色就好色到底吧！我投克萊兒！克萊兒男性票全包！」、「克萊兒比雞排妹好看，我選克萊兒」。另外則有些民眾批評民進黨的選舉策略，直言「只要加入民進黨阿貓阿狗都能選立委， 台灣快被民進黨玩完了」、「民進黨是沒人了嗎？太看不起萬華選民了」。