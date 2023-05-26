宜蘭縣1名女消防員在宿舍洗澡時，卻有男隊員闖入，導致她身心受創，以及無法請公傷假等問題，被迫離職，昨天民進黨議員林佩螢、林詩穎在自己的議事桌下立起「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」等標語，國民黨議員黃浴沂不滿，要求撤下，並說出「給人家看不一定是對的」等語，挨批要道歉，不然就罷免，對此黃浴沂今天（26日）表示，他說法被斷章取義，不會因此道歉。

宜蘭縣議會昨審查宜蘭縣總預算追加減案，黃浴沂不滿林佩螢、林詩穎的標語，發言稱：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門？你是要引誘人家去看的嗎？」引起輿論譁然。

時代力量宜蘭黨部發布新聞稿，指黃浴沂歧視性言語霸凌，黨部指出，宜蘭縣議員黃浴沂針對日前遭受到性騷擾女消防員，竟然不是嚴厲譴責縣政府消防局局長錯誤處置，造成女性消防員2次傷害，反而公然在議會中口出低俗的歧視性言語，檢討受害者，無疑是對受害者第3次言語霸凌！

時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰表示，若黃浴沂不願意公開道歉，時代力量宜蘭黨部不排除發起罷免行動！不道歉，就罷免！

黃浴沂回嗆說，他是要道歉哪一項？他也沒人身攻擊，時代力量不了解全盤內容，如果時力不開心可以來員山鄉找他。他說，每個人都要小心，洗澡不關門也是不小心，「我在我家洗澡也不敢不關門。」

黃浴沂說，整起事件，民進黨議員到底幫了被害人哪一項？做出什麼對被害人有利的事，就他看來是民進黨一直消費被害者。