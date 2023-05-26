洪福源表示，今年第一季在農曆年後需求不如預期，市場維持去年第四季去庫存的剛需情況，部分石化品如SM、酚酮及塑膠製品價格受到大陸新產能的抑制，價格雖略微回升仍無全成本，不過已經比去年改善，因此，台化第一季雖然仍有小幅虧損，去年第四季已有大幅改善。第二季排定ARO-3及SM-3兩個大廠歲修，加上塑膠產品配合市況調節減產，影響產銷量，預估合併營收將比第一季略減，但在利差改善及現金股利的挹注下，獲利將轉虧為盈。

面對現在庫存問題，洪福源表示，庫存不是這麼好消化，主因就是消費端拉不動，但預計下半年會轉好，且只要GDP成長5%，就會對庫存消化有實質幫助。

台灣石化產業主要出口為大陸，導致風險過於集中，洪福源表示，台化其實這幾年一直有在做離開大陸市場的動作，大致來說，分為兩個動作，即實質的離開大陸市場和將藍海留在大陸，就實質面成果來說，目前和台化做生意的國家有達70個，頻繁交易有30個國家，當然，這還不夠，但是的確面臨很大困難，那就是關稅門檻，但台化必須還是要邁過去。以台化2022年塑膠產品為例，大陸市場仍占比40%，必須再壓縮，特殊級佔銷售量雖然已經達到43.2%，但還有努力空間，會朝拓展電動車、鋰電池、儲能等應用材料轉型。

至於下半年，洪福源認為，全球景氣仍不明朗，雖然通膨、金融體系動盪及國際地緣政治等灰犀牛的風險仍在，但預期國際通膨將觸頂回落、升息政策趨緩，而且去庫存會告一段落，若地緣衝突不再惡化，油價能穩定在每桶80美元上下，外貿需求與經濟可望回溫，石化產品價格將隨著需求而擺脫谷底，台化的營運也會逐季走高、漸入佳境，故樂觀看待下半年。