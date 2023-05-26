意德士科技2023年首季合併營收1.31億元，季增3.88％、年增0.67％，創同期新高、歷史第三高。稅後淨利0.32億元，季增7.11％、年增11.13％，每股盈餘（EPS）1.4元，仍雙創同期新高、歷史第三高，淡季營運維持高檔表現。

意德士科技指出，半導體產業去年下半年起展開庫存調整，晶圓廠修正遞延投資進度，使公司營運在第三季登峰後下滑。不過，由於公司產品多元化、且鎖定先進製程發展，隨著新產品布局效益顯現、配合轉投資49％的誼特營運成長，使今年首季營運逆勢回升。

意德士科技4月自結合併營收0.4億元，月減17.33％、年減18.39％，累計前4月合併營收1.71億元、年減4.54％，仍雙創同期次高。董事長闕聖哲坦言，目前未見晶圓廠需求復甦，故對本季營運保守看待，但預期會是今年谷底，可望自第三季起跟隨產業同步復甦。

闕聖哲預期，意德士科技今年營運將維持穩健，並持續布局新產品，轉投資的誼特營運亦預期不會比去年差。而竹東新廠目前建置進度較原預期延後1季，但空間估較原預期增加3分之1，維持目標2025年啟用投產不變，屆時產能將可擴增達3倍。