去年前3季雖大陸地區依舊壟罩在疫情陰影下，康舒透過迅速因應，有效降低對生產之影響，2022年合併營收達253.21億元，年增15.6%，稅後盈餘為6.36億元，每股盈餘為1.23元，年增5.7%。

面對持續的缺料議題，康舒透過深化與供應鏈的溝通，持續跟進原料供給狀況，確保原料的穩定供應；另一方面，康舒持續提升自動化程度、降低對人力的依賴並提升營運效率。

康舒於農曆年前宣布收購瑞士ABB集團旗下電源轉換事業部門，此有助強化康舒之產品組合，並得以拓展美國客戶版圖，以及提升於當地研發、製造、營運、服務之能力。透過此次併購，康舒將於 5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整、更具韌性的平台，並得以優化全球布局，加速朝解決方案提供者的目標前進。

康舒今天股東會也完成增補選2席董事，包括1席董事張永青及1席獨立董事陳美伶。