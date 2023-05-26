金雅重劃區為新興社區，人口不斷增加，卻因大多是戶數皆不到100戶中小型社區，依據環保局相關規定，無法提供垃圾子母車，丟垃圾成為大問題。市府26日表示，經過多次討論和磋商，新竹市環保局自6月1日起試辦夜間垃圾清運路線，以設置11處定時定點為主、沿線清運為輔。

金雅重劃區為新興社區，其社區、建案俱增，住戶近年大幅成長，對垃圾清運需求倍增，市府環保局規畫垃圾清運，經程序完備與路線評估完成後，自6月1日起，試辦夜間垃圾清運路線，並以「清潔公車」為設計發想，設置11處定時定點，提供既安全又便利的垃圾清運管道。

新竹市環保局表示，這次金雅重劃區夜間垃圾清運試辦計畫，配合環保署政策推廣定時、定點垃圾清運，除便利民眾倒垃圾外，同時考量傳統沿街清運，清潔隊員站在行駛中垃圾車後方工作較危險，改採定時定點，可達到民眾、隊員雙贏。

環保局說明，金雅重劃區夜間垃圾清運路線，「垃圾車」清運一般垃圾及廚餘、採周收5日，清運日為周一二四五六（週三為全市垃圾停收日），「資源回收車」搭配垃圾車、採周收3日，回收日為周二四六。

該路線共設置11處定時定點，包括4處定點停留10分鐘、 7處定點停留2至5分鐘，餘為沿線清運。10分鐘定點，4處位置包括金雅東街與金雅八街口、金雅西街與金雅西街142巷口、金雅西街與金雅西街80巷口、金雅路100號（土地公廟前）。

2至5分鐘定點，7處位置則包括金雅東街與金雅六街口、金雅西街與金雅七街口、金雅三街與金雅三街95巷口、金雅三街89號前、金雅西街與金雅一街口、金雅路與金農路42巷1弄口、金雅路與金雅六街口。

環保局也說明，市府已建置「新竹市清運車便民查詢網」及「新竹市清運網APP」兩個便民服務管道，提供網頁查詢及手機下載安裝，民眾選擇「地圖、地址」其中一個選項，即可查詢得知「清運點」的垃圾車位置、清運路線及預估抵達時間等相關即時資訊，節省等待時間。