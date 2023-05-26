基隆校園餐點又出包？基隆市武崙國小26日上午10時許，有10名同班的10歲左右學童疑似喝了校方供應的牛奶後出現身體不適狀況，表示頭暈、腹痛及噁心，基隆市消防局獲報後前往協助送醫，消防局表示，孩童皆意識清楚暫無大礙，將持續觀察中。

基隆市消防局表示，26日上午10時許獲報，基隆市安樂區武崙國小有10名三年級同班的10歲學童在喝了牛奶後出現肚子痛等不適症狀，消防局抵達現場後，分別將6名學童送至基隆長庚醫院，4名送衛福部基隆醫院，意識均清楚。校方表示，目前學童狀況均暫無大礙，會密切觀察。

據了解，本次發生牛奶問題的廠商與25日才被檢調搜索的「龍昇蔬果行」並不是同一家，而是另一家供應商，但基隆學校內的食安一再出問題，也引起家長擔憂。

對此基隆市學校學生家長會聯合會總會長黃忠賢向本報表示，已收到多位家長代表抗議，希望基市府能嚴肅面對這一連串校園食安風暴問題，徹底檢討。若沒有積極妥善處理，家長代表不排除進一步召開記者會表達抗議，捍衛學童食安。