揮別政經不穩定的2022年，康舒（6282）去年營收253.21億元、稅後淨利6.36億元，仍繳出了雙增的成績，展望今年，康舒董事長許介立26日在股東會上表示，今年大環境仍有挑戰，預期第二季會是全年的谷底，為求逆轉勝，今年康舒會進行內部轉型升級，包含提高企業用電源比例、持續增加客戶及擴大市占，期待未來迎來更大的成長。

許介立指出，康舒今年仍會朝電源供應器、電動車、綠能等三大領域發展，其中以電源供應器營收占比最高，消費性產品預期今年會有明顯衰退，相形之下，企業用電源表現相對穩定，此外，網通和燃料電池電源需求亦有明顯成長，預期今年第二季應會是全年的谷底。

今年大環境雖有挑戰，但康舒會做內部轉型升級，包含提高企業用電源比例、持續增加客戶及擴大市占，筆電的新客戶已於今年第二季開始出貨，預計今年第三季會開始貢獻營收，另第二季康舒也斬獲了新的伺服器客戶，預計2024年開始貢獻營收。

看好電動車前景，康舒去年10月宣布成立全資公司康捷電動動力，現在電動車領域已有不錯的進展，不但美系客戶今年出貨會明顯成長，日系客戶今年也會進入量產，預期今年電動車事業營收會有二至三倍成長。

另在綠能部分，以往康舒採直接投資太陽能電廠的方式經營，今年改採和壽險公司合作成立投資平台，擬以輕資產的商業模式來管理電廠，以降低負債比，該案預估在今年第三季完成。

另康舒因看好5G發展，於今年年初經董事會通過以5.05億美元（約新台幣153億元），收購ABB旗下電源轉換事業部門（ABB Power Conversion）100％股權，目前該案仍在國外審查中，預期今年第二季末、第三季初完成交割。

著眼於併購的資金需求，許介立表示，為穩定財務結構，康舒亦已於今年4月公告今年擬辦現增及發行可轉債。