台東各鄉鎮上百位鄉親今天到縣議會陳情喊出「還我土地、公地放領」聲明，縣議員林參天到場力挺。（蔡旻妤攝）

台東各鄉鎮上百位鄉親今天到縣議會陳情喊出「還我土地、公地放領」聲明。（蔡旻妤攝）

台東各鄉鎮上百位鄉親今天到縣議會陳情喊出「還我土地、公地放領」聲明，民進黨前立委賴坤成到場力挺。（蔡旻妤攝）

台東各鄉鎮上百位鄉親今天到縣議會陳情喊出「還我土地、公地放領」的沉痛聲明，民進黨前立委賴坤成、議員林參天及台灣平權會也到場力挺，呼籲政府相關部門應審慎檢討現有不公不義的土地政策，落實土地正義、還地於民的精神。

「不要為了選票而忽略台灣人存在的意義」林參天沉痛表示，台東縣因傳統領域、原住民保留地及台糖土地等法定問題，使平地人承租的土地變成原保地，一再被收回，有人耕作40年的國有租地一夕被拒續租約，甚至被收回做原住民保留地後，分配給原住民。

林參天接著說，其中以太麻里金針山區案最具代表性，因原保地之爭要被強制收回、甚至拆屋還地，這幾十年來，這些鄉親爭取自己安身立命的權益，面對不公不義的殘酷事實，幾乎求訴無門。

賴坤成指出，從政以來，他的政見訴求中，「爭取公地放領落實土地正義」從來沒有改變過，他認為，時代變遷及尊重土地利用的現況下，尋求讓原漢族群能更和諧共存共榮的多贏局面，他說現有原民會、國產署、林務局、退輔會、河川局及台糖土地承租都傳出爭議，相關單位應該檢討。

台灣平權會長吳天佑說，他們將長期持續站在民眾身邊，陪同鄉親一起爭取原有的權益，他正要著手撰寫陳情書，但是手邊缺乏台東地方法院一審的起訴書、被告答辯狀和判決書，包括林班地、保留地、國產署地和台糖土地等相關資訊。