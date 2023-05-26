一晚狂抓74隻綠鬣蜥！ 網友：高雄變「恐龍王國」

高雄市大寮區上寮幼兒園民眾反映有隻綠鬣蜥出沒，高市府農業局委外人員前往捕捉無果，反而在大寮會結里「一晚就抓到74隻綠鬣蜥」，引發網友議論，表示高雄成了「恐龍王國」。

農業局表示，接獲上寮幼兒園有隻綠鬣蜥出沒通報後，委外團隊於5月24日、25日去上寮公園勘查，皆未發現綠鬣蜥蹤跡，目前綠鬣蜥已進入繁殖孵化季，大寮區會結里以前曾經發現過綠鬣蜥，因此團隊於5月24日前往該區勘查，一舉捉到74隻大大小小的綠鬣蜥。

農業局指出，綠鬣蜥不會主動攻擊人，只要有人靠近，綠鬣蜥就會快速的逃跑，因此民眾千萬勿慌張，提醒民眾若發現綠鬣蜥，可撥打1999通報市府農業局人員，由專業人員前往協助處理。

農業局強調，行政院農業委員會於2020年8月20日公告美洲綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞的原非我國原生種陸域野生動物之種類」，除已登記在案的綠鬣蜥得繼續飼養並持續列管與接受查核外，如有發現新飼養的個體，將處以新台幣1至5萬元罰鍰，若店家私下繁殖或販賣綠鬣蜥已違反野生動物保育法，可裁罰6至30萬元。

農業局再次呼籲民眾，綠鬣蜥為有害環境之外來種野生動物，不得任意飼養、繁殖及販賣，民眾如果看到有人私養或販賣綠鬣蜥，可拍照蒐證，將人、事、時、地、物清楚拍下並通報1999；若於野外發現綠鬣蜥，因為綠鬣蜥並不會主動攻擊人類，所以不要驚慌或嘗試自行捕捉，以免受傷，可利用1999通報農業局派員移除；如果無意再飼養，也千萬不要丟棄在野外，務必通知1999由農業局處理。