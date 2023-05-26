公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，立法院今天下午將表決。立法院民進黨團上午舉行黨團大會，總召柯建銘受訪表示，黨團有高度共識、沒有問題，一致投票，不可能跑票，並稱自己了解前總統陳水扁心情，「他要怪我，我也接受」。

柯建銘表示，選罷法今天下午要表決眾所矚目，各黨都會拿出最後版本，所以要提出版本的那一刻才是版本，民進黨團很清楚，按照行政院的版本，另外有2個部分要加嚴，有關違反國安法12-1、12-2要加進去，另關於先前漏列的代表會主席選舉也要加進去，黨團會議開完是一致的，沒有問題。

對於一審判刑10年尚未定讞即不得參選，傳出黨內有雜音，他表示，會照行政院的版本，黨團有高度共識、沒有問題，一致投票。至於會擔心下午有人跑票嗎？柯秒回「不可能啦！」

前總統認為陳水扁認為修法有違憲重大爭議，痛批開民住倒車，柯表示，尊重扁的說法。至於阿扁揚言大動作抗議，柯建銘表示，他也了解阿扁心情，他長期以來挺陳水扁，這是黨團一致的決議，「他要怪我，我也接受」，但是也不是他個別行為，這是黨團的集體行動。

媒體追問這是貫徹賴清德意志？柯建銘強調，去年民進黨選輸以後，去年12月15日行政院會通過，去年12月23日送來立法院，這是循當年行政院長蘇貞昌版本，送進來以後一片叫好，大家猛抄，朝野立委都和院版一樣，賴清德對反黑金、槍毒也非常堅持，這是一個改革，改革是沒有後退的，大家討論後清楚，一定會一致投票。