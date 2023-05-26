真正心狠手辣的人絕對不是外表就能察覺，《搜狐網》運勢專欄點名水瓶座、摩羯座及處女座擅長隱忍，懂得掌握最佳時機，然後一擊斃命。

▍Top1：水瓶座

水瓶座在大家眼中是個沒什麼主見的人，他們總表現出優柔寡斷的一面，外表裝得很隨和，且擅長隱忍，為了達到目的可以先委屈自己；水瓶座再怎樣討厭一個人也不會貿然行動，而是找到最佳時機，然後一擊斃命。

▍Top2：摩羯座

摩羯座在性格上與水瓶座有諸多相似之處，擅長偽裝自己，就算有再大的情緒，在任何人面前都能壓下去，不被人發現，這樣的個性也讓他們有機會成就一番事業。

▍Top3：處女座

處女座個性溫和，在人際關係中通常會選擇忍讓，絕對不代表他們懦弱，而是具備大格局、眼光長遠；有時候處女座看起來在向人示弱，其實是一種人生智慧的表現，他們本質心狠手辣，只是不會輕易顯現出來。

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