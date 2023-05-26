台北市政府從1997年起負責營運位在新北市的八里汙水處理廠，不過2017年起，台北市政府函報行政院，希望由新北市政府接管。截至今年5月24日止，雙北市府與中央相關部會已經辦了155次移交接管會勘，不過新北市政府卻全數缺席，讓八里汙水廠移交一案持續延宕。對此國民黨台北市議員秦慧珠就表示，新北市長侯友宜如果要競選總統，也請愛護台北市，不要讓台北成為新北與中央鬥爭的冤大頭。

秦慧珠在台北市議會工務部門質詢指出，八里汙水處理廠1994年起由台灣省興建，啟用後當時由行政院指定由台北市代管，處理包括台北縣、台北市、基隆市的家庭汙水及工業廢水。而在台北縣升格為新北市後，台北市就在2017年函報八里汙水廠應由新北市接管，並成立移交工作小組，由衛工處主政。

不過衛工處從2020年起至本月24日止，一共安排了155次移交接管會勘，但新北市連續4年、在155次會勘當中，全部缺席不參加。秦慧珠進一步揭露，新北市持續缺席4年，主要理由是跟中央申請32.8億的補助經費至今未決，新北市就消極抵制，中央也擺爛不理新北市。新北市跟內政部鬥法，倒楣的台北市不但是夾心餅乾，還成了冤大頭。

秦慧珠認為，八里汙水廠移交一事是一場鬧劇。新北市耍賴、中央擺爛，新北市長侯友宜應趕快把八里汙水廠移交事情解決，否則以這種做事情的方式，如何對得起台北市政府和台北市民，又如何讓人相信他可以當一個具有領導協調能力的好總統？

對此衛工處長程培嘉表示，還是希望依照當初中央協調的結論，來推動後續的移交接管工作。程直言，新北市方面的訴求就是希望中央先核定他們的補助經費，以及完成部分疏流設施的工作後，再進行後續的交接，「補助經費部分目前中央還在審查。如果中央能夠跟新北市方面及早談好補助計畫，那後續的交接工作應該會比較順利。」

工務局長黃一平則表示，之前有到新北市政府拜訪過所轄的副市長朱惕之，當時說內部還在討論，之後會再去拜訪，了解相關事項進度。