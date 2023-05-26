內政部組織改造議題已討論25年，立法院院會今天三讀通過「內政部組織法修正草案」等組改草案，將設立國土管理署及國家公園署。

「內政部消防署組織法草案」、「內政部國土管理署組織法草案」、「內政部國家公園署組織法草案」今送入院會審查，在場立委並未提出異議，全案三讀修正通過。

「內政部消防署組織法草案」三讀條文明定，內政部的次級機關為警政署、消防署、移民署、國土管理署及國家公園署。

根據三讀條文，國家公園署的業務包括國家公園、國家自然公園、 濕地及海岸管理業務，國土管理署的業務包括辦理國土之規畫、利用、管理、 建築管理與住宅、都市更新、都市基礎及下水道工程等。

內政部長林右昌日前受訪指出，內政部組織法等案三讀通過後，將成立國土管理署、國家公園署，這對於國土利用，還有城市、都會、環境治理，會更加進步，也更符合未來世界潮流和人民期待。