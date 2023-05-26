遭im.B案波及 林右昌：讓司法去說話 12:222023/05/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林右昌捲入im.B案，表示「讓司法去說話」。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長林右昌被爆與「im.B」詐騙案主嫌曾耀鋒合影、吃飯，林右昌今（26）日表示，相關的案件就是勿枉勿縱，但是也不需要為了選舉或政治上的目的無限上綱，應該就是讓司法去說話，讓調查的結果去說話。 im.B詐騙案如滾雪球般擴大，多位綠營大咖被翻出曾與主嫌同桌聚餐、合照等情勢，連林右昌也遭波及，惟至今僅被挖出服務處、車子與主嫌有關的綠委陳歐珀退選明年宜蘭立委。 #林右昌 #im #說話 #曾耀鋒 #選舉 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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