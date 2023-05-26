內政部長林右昌被爆與「im.B」詐騙案主嫌曾耀鋒合影、吃飯，林右昌今（26）日表示，相關的案件就是勿枉勿縱，但是也不需要為了選舉或政治上的目的無限上綱，應該就是讓司法去說話，讓調查的結果去說話。

im.B詐騙案如滾雪球般擴大，多位綠營大咖被翻出曾與主嫌同桌聚餐、合照等情勢，連林右昌也遭波及，惟至今僅被挖出服務處、車子與主嫌有關的綠委陳歐珀退選明年宜蘭立委。