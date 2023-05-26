大S徐熙媛與汪小菲離婚後，大S主張汪欠她750萬元強制執行、扣押汪的財產，汪小菲提供165萬元擔保金聲請暫時停止強制執行獲准，大S再出招，就200萬生活費、500萬違約金，聲請先強制執行汪的165萬擔保金獲准，法院提存所依執行命令解交，汪不服聲明異議，遭台北地方法院裁定駁回，可抗告。

法界人士表示，依司法實務見解，擔保金只是讓大S取得質權人的地位，將來如果因為停止執行受有損害時，可以優先得到彌補，但如果大S不要這個權利，因為提存的擔保金還是屬於汪小菲的財產，所以大S還是可以聲請就這個部分來強制執行。

大S徐熙媛與汪小菲離婚並在台北地方法院成立調解，但大S主張汪沒有依調解筆錄給付她750萬元，向北院聲請對汪強制執行、扣押汪的財產，汪不服提告，一審認為，汪小菲確實仍有750萬未給付，大S聲請扣押他財產有理由，判決駁回汪的訴訟，目前二審審理中。

大S另闢戰場，就200萬生活費、500萬違約金部分，再聲請執行汪小菲提存的165萬擔保金獲准，法院提存所依執行命令解交165萬元，但汪小菲不服聲明異議。

台北地方法院法官認為， 民事執行處既已核發執行命令，提存所就應受命令之拘束解交165萬元，辦理強制執行程序，汪提出異議，即非有據，裁定駁回。可抗告。