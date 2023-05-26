多名里長、里民抗議，反對設置儲能場。（洪靖宜攝）

居民高掛白布條抗議。（洪靖宜攝）

三地能源公司原先將在鳳山區興建全台最大儲能場，引發地方反彈，最終喊卡。未料近期又傳出林園區也將興建儲能場，當地多位里長及里民同樣反對，今日到施作地拉白布條抗議，代表發言的林園區里長聯誼會主席洪進財說，當地已有工業區，不需要儲能場，只會帶動地方「衰尾」。對此公司董事長回應，地方有疑慮「那就不設了！」

昌懋工程公司計畫在林園區林佳路約4公頃的工業用地上，設置1.3MW的儲能設備，該區多位里長15日收到公文後堅決反對，26日上午率近百位里民，到林家路的預計施作位置抗議，眾人拉起白布條，寫上「救救林園人」、「危害居民身體健康」、「拒絕設置儲能場」、「昌懋別來放豬屎」，表達反對心聲。

林園區里長聯誼會主席洪進財說，林園區已經有工業區，不需要儲能場，尤其儲能場對地方有危害及危險性，甚至還有爆炸可能，尤其隔壁又是木材行，一旦發生火警，一發不可收拾，危害周邊鄰里百姓的生命安全，該除電廠也無法帶動地方繁榮和就業發展，帶動地方「衰尾」，因此堅決反對，希望政府單位不能允許設廠。

他提到，原先三地能源公司計畫在高雄鳳山鎮北里設置全台最大規模儲能場，地方也是反對，計畫才喊停，林園人也不是二等公民，因此堅決反對設儲能場在林園。

參與高雄市議員李雨庭說，不允許危害地方的廠商設廠，也於議會向經發局反映，並承諾若是地方反對，就會站在民意這邊；市議員黃天煌表示，依照規定，審查儲能場如果地方不同意就不能設置，因此他也反對，請政府重視地方意見。

對此，昌懋工程公司董事長周坤海接受媒體訪問，他回應，設置儲能廠是要賣電給政府，若是居民擔心有危害，覺得有疑慮「那就不設了！」