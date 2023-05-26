第17屆台北國際觀光博覽會（TTE）今日登場，海內外250家業者齊聚推出優惠，預計4天活動能吸引30萬人次進場。主辦單位台北市旅行公會理事長駱炫宏致詞時當面向總統蔡英文請命，呼籲解除旅行社組團赴陸的禁令，蔡回應兩岸在疫後可以恢復健康有續的交流，旅遊也是其中一部分，待交通部有方案出爐的話，會再向大家報告。

駱炫宏致詞時表示，TTE是今年暑假前最大一波旅展，今年集結250家海內外廠商，展位格數達700格，包含10國海外單位、5大航空公司、中央部會及全台16縣市政府、50家旅行社和國內飯店參加。她也直接向台下的蔡英文請命，盡快解除旅行社組團赴陸的禁令。

蔡英文回答，相信交通部正在討論這件事，前幾天她在記者會也談到，在疫後兩岸可以逐步恢復健康有續的交流，旅遊也是其中一部分，相信交通部討論有些方案的話，會再跟大家報告。

蔡英文說，交通部觀光局將改制為觀光署，人力資源將為更充足，推廣力道將會更強勁，幫助旅遊業發展。一場疫情讓觀光旅遊業面臨挑戰，台灣積極重整腳步，全力衝刺今年達成600萬目標，希望旅遊業要對自己跟台灣有信心。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁建議，大陸日前表態台灣旅客可以組團赴陸旅遊，我方也可以表態歡迎大陸團來訪，並盡速重啟旅遊小兩會協商。他說，一定要有一方先釋出善意，業界則期待6月可以宣布開放，否則宣布後還要2個月左右的準備期，拖太晚今年就沒有旅客了。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，上周有近200名旅遊業者赴廈門參加旅展，本次TTE大陸海旅會也持續派人參展，兩岸業者的交流沒有斷過，一直在等待旅遊恢復的到來。