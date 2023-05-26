高雄紀姓男子到夾娃娃店消費，屢夾不順還花光身上現金，一氣之下抓著機台瘋狂搖晃，搖下一顆戰鬥陀螺和一座桌上型檯燈後佔為己有。潘姓台主事後發現物品短少，調閱監視器後報警處理。高雄地院依竊盜罪判紀男拘30日，民事部分考量紀男已歸還部分商品並賠償潘男1000元，判潘男敗訴。

2022年7月某日傍晚，紀男到前鎮區某夾娃娃店消費，投光身上的硬幣後夾不到半個想要的商品，一氣之下，竟抓住機台用力搖晃，一顆市價580元的戰鬥陀螺和市價580元的桌上型檯燈掉落取物口，紀男見獵心喜直接騎車帶回家。

潘男事後發現物品短少，調閱監視器後報警，警方循線通知紀男到案說明。紀男到案後坦承犯行，也把檯燈帶來交給警方，轉交給潘男。但潘男認為要處理此事件浪費他不少時間和交通成本，提告求償2萬2000元。

開庭時，紀男強調自己已把檯燈歸還，也另外賠償潘男1000元。法官考量他已賠償潘男損失，依竊盜罪判拘30日，得易科罰金，可上訴。

民事部分，潘男要求紀男要賠他2萬2000元的油資及精神損失，但法官認為，紀男認罪且已彌補潘男損失，駁回潘男之訴，全案仍上訴。