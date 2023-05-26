台中市龍井區龍東里長林金鍊，不僅面貌神似知名武打巨星李小龍，也是李小龍的粉絲，自學木頭雕刻，雕出近百尊李小龍像。（潘虹恩攝）

台中市龍井區龍東里長林金鍊自10多歲起開始模仿李小龍，不但練就一身精實肌肉，背肌夾菜刀、鈔票都難不倒他。（潘虹恩攝）

李小龍轉世？ 台中里長自學雙節棍、背肌夾刀，刻出百尊李小龍像。（潘虹恩攝）

台中市龍井區龍東里長林金鍊，不僅面貌神似知名武打巨星李小龍，也是李小龍的粉絲。他自10多歲起開始模仿李小龍，不但練就一身精實肌肉，背肌夾菜刀、鈔票都難不倒他，同時勤練雙節棍，更自學木頭雕刻，雕出近百尊李小龍像，地方居民都稱他「李小龍里長」。

現年66歲的林金鍊熱情好客，個性客氣帶有一絲絲靦腆，不過一談到李小龍相關話題就滔滔不絕，也拿出一張張過去上綜藝節目、表演或是記者採訪的照片分享。他說，他從小就很喜歡李小龍，被李小龍一身好功夫吸引，後因長相神似李小龍，經朋友建議開啟模仿之路，「什麼三角腰、六塊肌，還有背肌夾鈔票、菜刀都可以，還曾經可以夾斷木片」。

林金鍊也勤練雙節棍，不僅動作精確，表情眼神更是模仿得唯妙唯肖。他表示，過去參加過很多檔綜藝節目，在節目上模仿李小龍，而後有了知名度，無論地方上選舉、婚喪喜慶等活動，都會找他演出，更笑說「地方上說『林金鍊』大家都不知道，一說『李小龍』大家才知道」。

除了模仿李小龍外，林金鍊也對雕刻、民俗技藝等很感興趣，他表示，過去工作閒暇之餘自學雕刻，常常一雕就雕到深夜、凌晨，直到他太太說「恁麥擱刻了啦，遐晏阿」還是不停手。起初他從彌勒佛、濟公開始雕起，而後開始雕起各種樣貌、姿態的李小龍像，幾乎都是用樟木雕刻，雖然樟木木質硬，但慢慢刻，20多年來也累積了近百尊。曾有民眾一眼看中某座神像，但林金鍊表示，作品全都是珍藏，不願售出。

林金鍊與妻子陳五香兩人熱心地方公益，林金鍊曾在龍東里奉天宮擔任志工、總務，也在社區關懷據點協助等，陳五香則是龍東家政班前班長、龍井區農會志工等；去年在鄉親支持下，成功當選里長，林金鍊謙虛表示，以前從未想過出來選里長，機緣之下選上，未來會繼續認真服務鄉親。