中國大陸駐韓國大使館微信公眾號消息，中國大陸駐韓國大使邢海明5月26日接受韓國MBC廣播電台晨間時事訪談節目《金鐘培視線集中》電話直播採訪。邢海明就中韓關係、中韓經貿及人文交流、日本福島核汙水排海等問題等回答了主持人提問。坦言當前中韓關係並不好，還有進一步惡化的風險。

以下是訪談內容：

1、去年是韓中建交30周年，您曾說中韓是搬不走的友好近鄰。您認為現在的韓中關係怎麼樣？

答：中韓不僅是搬不走的永久近鄰，也是分不開的緊密合作夥伴，這一點永遠也不會改變。正因如此，中國始終高度重視韓國，重視中韓關係，一心想要發展好中韓關係。坦率地說，當前中韓關係並不好，還有進一步惡化的風險，相信韓國朋友也都能感受到。這不是我想看到的，我對此感到非常憂心，其中原因和責任我認為不在中方。鄰里也好，夥伴也好，最重要的就是相互尊重，特別是尊重各自彼此重大核心利益，這是中韓關係持續健康穩定發展的基礎。

就在這周一，中國大陸外交部亞洲司司長劉勁松在首爾同韓方舉行了外交磋商，就中方核心關切表明嚴正立場。希望韓國政府能夠充分重視和尊重中國大陸在台灣等問題上的核心關切，恪守《中韓建交公報》，著眼未來和長遠，和我們一道維護、發展好兩國關係。

2、本月19日，您會見了韓國經濟副總理兼企畫財政部長官秋慶鎬。這是您赴任以來首次會見韓國經濟副總理。韓中間經貿合作非常重要，您和秋副總理討論了哪些內容呢？是否談及中方「制裁」美國美光公司有關內容？

答：我和秋副總理就中韓經貿合作進行了廣泛深入的交流。我向他介紹了今年以來中國經濟強勁的復甦勢頭，今年第一季中國GDP增長4.5％，中國經濟發展將為韓國乃至世界經濟恢復發展注入更多動力。去年，中韓經貿合作逆勢上揚，韓國超越日本成為中國第二大交易夥伴國，充分彰顯了中韓經貿合作的強大韌性與巨大潛力。近來美國等個別國家人為構建「小圈子」，推行對中「脫鉤斷鏈」。希望韓方能堅持客觀公正立場和市場經濟原則，積極維護中韓產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願同韓方一道，攜手推動中韓經貿關係再上新台階。

秋副總理向我表示，中韓建交30餘年來，兩國通過平等互利的務實合作，實現了共同發展繁榮。希望兩國在相互尊重和互利共贏基礎上，推動中韓經濟合作健康穩定發展。他十分期待兩國經濟部長能夠盡快舉行會晤，我已將這一想法報告國內。

中方有關部門對美光公司在華銷售產品的網路安全審查是依法實施的，決定是基於事實作出。我們不針對特定國家和地區，也不排斥任何國家的技術和產品。我同秋副總理會見時，共同確認了應維護中韓產業鏈安全穩定的原則。

3、最近美國主導的七國集團（G7）峰會等外交活動出現針對中國大陸的資訊，您對此如何看待？

答：此次七國集團峰會固守陣營對抗和冷戰思維，大肆炒作涉中議題，抹黑攻擊中國，干涉中國內政。中方對此強烈反對，並通過召見駐華大使向峰會主辦方日本等提出嚴正交涉。作為負責任大國，中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。我們不認為G7能代表國際社會，G7聲稱的規則和秩序就是國際規則和秩序。相信明眼人都能看到，G7以意識形態和價值觀劃線，挑起陣營對立、鼓吹「脫鉤斷鏈」、破壞國際秩序，這與人類歷史的潮流背道而馳。我們敦促這些國家順應時代大勢，做出真正能夠維護國際社會的和平、穩定、團結與發展的事情。也希望韓方能夠理解並支持中方立場。

4、韓國外交部長官朴振、國家安保室一次長金泰孝近期多次表示希同中方舉行對話，中方對此持何種態度？

答：正如我剛剛提到的，中韓關係現面臨著一些困難，兩國交流需要雙方相向而行。我認為，韓方應充分重視和尊重中方在台灣問題等方面的核心關切。

5、邢大使表示，希望韓方理解和尊重中方在台灣問題上的核心關切，這是否是對尹錫悅總統「反對以力量改變（台灣海峽）現狀」發言的回應？

答：1992年8月24日，中韓共同在北京簽署《建立外交關係聯合公報》，其中第三條明確表示「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。」這是韓方立下的莊嚴承諾，白紙黑字寫得清清楚楚，主持人可以自己去看一看。回顧中韓建交談判歷程，台灣問題是核心中的核心，堅持一個中國原則是中韓關係發展的政治基礎。韓方應恪守建交初心和所作承諾。

6、大使也強調過韓中文化交流的重要性，最近韓國藝人在華活動成為了話題。您對此有何看法？

答：相信很多朋友都關注到了，最近中國媳婦秋瓷炫在一檔中國綜藝節目上的表現受到很多中國觀眾的喜愛。近兩年來，不少韓國影視作品在華上映，許多韓國遊戲也陸續獲得了版號，說明中方並未對中韓文化交流設限。

中方重視中韓文化產業合作的態度是積極的、真誠的。同時，我們也要認識到，兩國文化產業交流恢復需要良好的的民意基礎和輿論環境，這需要我們雙方共同維護。我們要秉持相互理解尊重、加強溝通的原則，持續促進兩國間民心相親和文化交流。我相信，兩國人員往來多了，人民間的感情好了，文化交流就自然恢復了。

7、在韓國，預計將於今年夏天進行的日本福島汙水排放成為人們關注的焦點，中方對此持什麼立場？

答：中方對此堅決反對。世界上只有一個地球，這是包括中韓兩國人民在內的所有人類共同的家園。福島核污染水多達130萬噸，排放計畫足足長達30年，這些核汙水裡究竟藏了多少放射性物質？是否會對全球海洋環境和我們的子孫後代造成無窮無盡的傷害？福島核汙染水處置應慎之又慎，絕不是日方一家私事。日方在沒有同其他利益攸關方充分協商的情況下單方面選擇排海，是將風險轉嫁給全人類以及其他國家的自私行為，我們對此堅決反對。

日方應從客觀和科學角度出發，以安全且符合國際法義務、國際安全標準和國際良好實踐的方式處理核汙染水，包括充分研究論證排海以外的其他處置方案。在所有利益相關方和相關國際機構能夠確認排海方案安全之前，日方不應啟動向海洋排放核汙染水。

8、韓中何時能舉行元首會談？

答：中方高度重視中韓兩國元首交往。元首外交對兩國關係的把舵定向作用不可替代。但兩國元首訪問需要良好的政治氛圍，雙方應共同努力為此創造有利條件。