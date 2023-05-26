中國駐南韓大使邢海明今接受韓國MBC廣播電台電話直播訪問時表示，當前中韓關係並不好，還有進一步惡化的風險，相信韓國朋友也都能感受到。他感到非常憂心，其中原因和責任不在中方。他指兩國交流需要雙方相向而行。韓方應充分重視和尊重中方在台灣問題等方面的核心關切。

邢海明強調，1992年8月24日，中韓共同在北京簽署建立外交關係聯合公報，其中第三條明確表示「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。」這是韓方立下的莊嚴承諾，白紙黑字寫得清清楚楚。回顧中韓建交談判歷程，台灣問題是核心中的核心，堅持一個中國原則是中韓關係發展的政治基礎。韓方應恪守建交初心和所作承諾。

被問到韓中何時能舉行元首會談，他說，中方高度重視中韓兩國元首交往。元首外交對兩國關係的把舵定向作用不可替代。但兩國元首訪問需要良好的政治氛圍，雙方應共同努力為此創造有利條件。