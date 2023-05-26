特斯拉自去年11月4日以來每一個交易日都是散戶成交量最大的個股，但周四的數據顯示輝達可能已經取而代之。

輝達周四大漲逾24%，收在379.80美元，創下歷史新高，市值急升至9392.94億美元，可望成為全美第一家市值突破1兆美元的晶片公司。

這家全球身價最高的晶片製造商周三盤後發布的上季營收和獲利雖然較去年同期大幅下滑，但表現優於市場預期，此外，其本季營收目標比分析師預測還高出逾50%，該公司並表示將提高其人工智慧（AI）晶片供應以滿足持續飆升的需求。

根據摩根大通的數據，輝達在周四成為散戶交投最熱絡的個股，截至美東時間13時30分，有88,962筆買單，超過86,413筆賣單。

輝達也是富達（Fidelity）平台上交易量最大的股票，同時也是投資型社群媒體stocktwits.com最熱門的股票。

根據Vanda Research的數據，自今年初以來，輝達成為散戶買超最多的個股之一，僅次於特斯拉、亞馬遜和蘋果。