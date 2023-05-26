蔡豐賜表示，半導體缺貨風波在2023上半年好轉，車廠加速生產下會先釋放積壓訂單，但在全球經濟環境未明朗狀態下，Marketlines預估2023年銷售量僅小幅成長2%，其中電動車市場預估達到1368萬輛，預期成長率35%。與此同時，3C產品及工業用機構業務仍將受世界經濟不利因素困擾，其中筆記型電腦、家庭娛樂系統等機構業務因全球通膨、利率升高及銷售飽和，當前正面臨嚴峻考驗，不僅總體經濟最壞的時間還沒過，落底後也不會立刻反彈，預期整體3C市況要到2023年中才可望回穩。

汽車市場的發展狀況在節能減碳的趨勢下，新能源車將在2030 年以前成為車市的主流。新能源汽車著重於輕量化所帶來的續航力提升，其中電控系統、伺服馬達、主動被動感應及運算系統、車載顯示器及其控制元件，除了需要良好的散熱及強度外，更要持續減重，而鎂鋁合金的高強度、散熱性及輕量化的優勢，使各家車廠均積極尋求鎂鋁合金機構的解決方案，給予華孚極佳的接單機會。

華孚去年營業收入為新台幣4,157,080仟元，較110年度的 2,824,307仟元成長47%;111年度合併營業毛利為新台幣1,135,111 仟元，較110年度的733,724仟元增長55%;111年度稅後淨利為新台幣323,042仟元，較110年度的164,735仟元擴增96%;每股盈餘方面，111年度每股稅後盈餘為新台幣1.83元，較110年度的0.96元增加 91%。

華孚今年配發現金股利0.69858823元，現金股利已於112年4月26 日發放。