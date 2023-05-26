據中國駐南韓大使館微信公眾號消息指出，駐南韓大使邢海明26日接受韓國MBC廣播電台訪談節目《金鐘培視線集中》電話直播採訪時，針對中韓關係時表示，坦率地說當前中韓關係並不好，還有進一步惡化的風險，相信韓國朋友也都能感受到，並對此感到非常憂心，但其中原因和責任認為不在中方。

根據觀察者網報導，邢海明表示，鄰里也好，夥伴也好，最重要的就是相互尊重，特別是尊重各自彼此重大核心利益，這是中韓關係持續健康穩定發展的基礎。他也強調中韓之間不僅是搬不走的永久近鄰，也是分不開的緊密合作夥伴，這一點永遠也不會改變。正因如此，中國始終高度重視韓國，重視中韓關係，一心想要發展好中韓關係。

另被問到19日與南韓經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬面對時，具體提及哪些內容？ 邢海明說，與秋慶鎬就中韓經貿合作進行了廣泛深入的交流，介紹今年以來中國經濟強勁的復甦，第1季GDP增長4.5％，中國經濟發展將為韓國乃至世界經濟恢復發展注入更多動力。

而去年，中韓經貿合作逆勢上揚，韓國超越日本成為中國第二大交易夥伴國，充分彰顯了中韓經貿合作的強大韌性與巨大潛力。近來美國等個別國家人為構建「小圈子」，推行對華「脫鉤斷鏈」，也當場表示希望韓方能堅持客觀公正立場和市場經濟原則，積極維護中韓產業鏈供應鏈穩定暢通，中方願與韓方一道，攜手推動中韓經貿關係再上新台階。

邢海明也轉述秋慶鎬當場所說，中韓建交30餘年來，兩國通過平等互利的務實合作，實現了共同發展繁榮。希望兩國在相互尊重和互利共贏基礎上，推動中韓經濟合作健康穩定發展，十分期待兩國經濟部長能夠儘快舉行會晤。