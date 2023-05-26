38歲女星周曉涵昨（25日）在社群發文透露，多年前參加《我猜我猜我猜猜猜》的節目片段又被翻出來做文章，她自認現在與以前的確差很多，並重提20幾歲發生嚴重車禍的往事。

周曉涵就讀逢甲大學時，是無名小站的人氣美女「Amanda」，黑框眼鏡和小虎牙成為招牌特色，後來參加《我猜我猜我猜猜猜》的單元「超人氣！網路美少女」，因此一腳踏入演藝圈，拍過多部膾炙人口的戲劇作品，被封為戲劇女神。昨（25日）周曉涵在社群PO文透露，以前上《我猜我猜我猜猜猜》的節目片段又被翻出來，「現在回頭看當時的自己，我也覺得差很大，每一次看都覺得好點點點，那時候怎麼會答應要去上《我猜》啊，什麼網路美女、眼鏡美女的，簡直尷尬癌大爆發。」

Guess Show - 超人氣網路美女 周曉涵

周曉涵回憶20出頭歲時，發生一場嚴重的車禍，右臉被強烈撞擊到骨頭，足足住院一個禮拜，復原沒多久後，弟弟擅自幫她報名《我猜》，加上電視台積極地說服，周曉涵才硬著頭皮參加，「因此節目上我的臉才會看起來不太對稱，有點怪怪的，還帶點腫腫的。」

周曉涵謙虛地表示，自己並非從小美到大的類型，「也有過很長一段歪掉的時期」，靠著矯正牙齒、臉部整骨、按摩、簡單運動、補充營養品、多接觸美的事物、做開心的事和活在有愛的環境中，慢慢恢復成現在大家看到的模樣，「女大十八變算什麼，七十二變都有可能。」

最後，周曉涵強調只看外表而不重視別的才是膚淺，現在有太多方式可以變美，不是只有整形，「但腦袋裡裝的東西是無可取代的，一起努力吧。」