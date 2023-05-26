立法院26日下午表決高度爭議的《選罷法》納入排黑條款修法，民眾黨主席柯文哲今天表示，「如果要無限上綱，那乾脆不要有更生人協會」，既然有褫奪公權制度，就不要再搞一些有的沒的，特別是不要因人設事，他批藍綠純粹政治考量在鬥法，看了很討厭。

對於排黑條款修法爭議，柯文哲今天在KP競選募款集資「回饋小物」開箱記者會會後接受聯訪表示，他先表明他的態度，這案子就看到國、民兩黨真的是沒有辦法理性討論，如果問他的話，有褫奪公權制度就好了，法絕對不要因人設事。

他直言，既然國家有刑法、有褫奪公權的法，用那套就好，何必要特別說誰不可以怎樣，然後搞得無限上綱，如果要無限上綱，那乾脆不要有更生人協會，好像每個坐過牢的人出來都被這社會排斥，那他們當然一定更走極端。

柯文哲強調，既然有褫奪公權制度，就不要再搞一些有的沒的，特別是不要因人設事，然後民進黨提一個、國民黨馬上加碼，國民黨在賭民進黨一定不敢，就是要打蛇隨棍上，民進黨講了，國民黨就要加碼，看民進黨敢不敢。

柯直言，他在這事件看到，大家從來沒有辦法很真誠的討論這國家應該怎麼處理問題，純粹政治考量在鬥法，他看了很討厭。