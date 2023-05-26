陽明原有三席獨董，去年9月有兩席獨董協益董座王自軍、台大兼任教授陳玠甫，都以個人生涯規畫為由請辭，創下上市櫃公司少見兩位獨董同時請辭案例。

賀陳旦曾經擔任交通部長，對於陽明海運業務有一定程度了解；黃智聰是台大經濟學學士與碩士、美國西雅圖華盛頓大學經濟學博士。