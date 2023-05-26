洪福源認為，下半年全球景氣仍不明朗，但預期國際通膨將觸頂回落、升息政策趨緩，且去庫存會告一段落，若地緣衝突不再惡化，油價能穩定在每桶80美元上下，外貿需求與經濟可望回溫，石化產品價格將隨著需求而擺脫谷底，營運可望逐季走高、漸入佳境，樂觀看待下半年。

台化去（111）年度歸屬母公司稅後利益為73億5,953萬元，EPS1.26元，規劃分配現金股利0.95元。

洪福源指出，面臨嚴峻挑戰，除強化生產上自主管理，營運將強力執行在做深做廣，降低大陸市場比重，提高其它市場銷售；產品規格朝差異化、高值化的特殊級發展。

以2022年塑膠產品為例，大陸市場仍占比40%，必須再壓縮，特殊級佔銷售量雖然已經達到43.2%，但還有努力空間， 會朝拓展電動車、鋰電池、儲能等應用材料轉型。

洪福源強調，台化2022年底AI上線專案有214件，主要應用於節能、提升生產、改善產品品質及設備安全，年效益10.8億元，2025年會如期完成第一階段的數位轉型，並持續優化。

資源回收方面；2022年完成台灣各廠所有廢料、下腳回收，不再有廢料出廠。耐隆回收海廢、邊料、下腳，每月產能擴建到1,250噸，今年會完成投產。而塑膠、紡織廢料回收按照計劃推動中，並進行塑膠產品的化學回收製程開發。