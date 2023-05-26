人工智慧（AI）領域成為全球關注焦點，刺激AI晶片設計巨頭輝達NVIDIA繳出亮眼業績表現，周四股價單日大漲逾24%，創辦人兼執行長黃仁勳的身價也跟著大漲，一天增加64億美元（約新台幣1977億）更驚人的是，輝達今年股價大漲超過1倍，黃仁勳身家也增值超過202億美元（約新台幣6241億）。

綜合外媒報導，黃仁勳目前身價為340億美元，比前一日猛增64億美元（或23%），今年迄今增值202億美元（約新台幣6241億）這使他成為今年以來全球富豪榜，單日財富增幅度最大的一位。

黃仁勳擁有8690萬股輝達股票，持股比例為3.5%，而輝達經過周四的大漲後，公司市值已經來到9393億美元，即將登上1兆美元大關，如果成真，輝達將成為史上第一家市值超過1兆的晶片公司。

研調機構Wedbush分析師Dan Ives表示，「在22年的科技股和大型股的研究中，我們從未見過大型科技股的成長範圍如此大，因此證明了我們的論點，即AI貨幣化，而且現在是進行式。」

事實上，黃仁勳並不是唯一一位因AI熱潮而身價大漲的企業家，Google母公司Alphabet聯合創辦人Sergey Brin與Larry Page的身價也增加250億美元與270億美元。