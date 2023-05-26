高雄市長陳其邁將市場修繕與活化列為重要施政目標，上任3年以來核定史上最高的4.3億元經費，推動轄管72處市場與攤集場改造與活化，同時補助青年進駐市場創業，打造青銀共市，軟硬體兼具，有效活絡在地消費，讓消費者與攤商都相當有感。

高市府經發局長廖泰翔表示，環境改善、耐震補強及活化是市場改造的3大目標，目前包含鹽一、苓雅及九曲堂等公有市場已初見整體活化成效，其中鹽一市場更獲得謬思設計大獎、日本BRUTUS雜誌肯定；「一日三市」的苓雅市場在點亮入口意象廊道後也促進夜經濟發展；大寮大發公有市場微工業風改造案也順利完工，從外觀、通風、攤台到廁所營造年輕感，將吸引更多顧客前往市場消費。

廖泰翔指出，除硬體改善外，經發局更與青年局青年創業發展基金推出「市場青年創業補助計畫」，2年來補助67件、總金額超過1400萬元，販售特色美食與文創商品，促進青銀2代交流並形成生態系，為老市場注入新靈魂，引入更多年輕客群活化經濟。