女星蔡尚樺有「最正主播」封號，近年轉戰當主持人也成績耀眼，3年前獲得金鐘獎益智與實境節目主持人獎，最近適逢5月報稅季，蔡尚樺透露昨(25日)親自跑一趟去報稅，本來人潮超多，抽了號碼牌後估計要等一小時，結果一位男民眾等不下去，直接把號碼牌送給蔡尚樺，讓她進度超前只要等3個人就輪到她，讓她直呼太幸運。

蔡尚樺去年9月請辭《全明星運動會》，主因是接下T1 LEAGUE執行長一職，還有「貝殼放大」集團創意長等工作，可見她的事業頭腦。去年參加金鐘獎，因低胸戰袍太過裸露，被部分網友批評愛露，當時她用心靈雞湯回應，「小部分人不喜歡你，是因為你不夠虛偽；大多數人喜歡你，是因為你夠真實」，而她還是會堅持真誠待人。

蔡尚樺分享遇到好心人幫忙。（圖／翻攝自gladys.tsai IG）

蔡尚樺更分享，當時忙搬新家，也對人生做了一番斷捨離，有許多無法扔掉的東西都蘊含著過去的情感，聽聞日本人流行的「人際關係重置」，就是把社群帳號、手機、通訊軟體都重辦，「但當你重新逐一把好友加回來的時候，就會發現哪些人是你人生現階段，重要的、必要的、想繼續留在生命中的，把瑣碎的人事物去蕪存菁」，引來網友誇讚她高EQ，又學到一課。

今年，蔡尚樺罕見大方分享工程師男友易鼐恩的真面目，兩人和親友到日本旅行，男友一路上極盡幫助和呵護，讓蔡尚樺直言對方是「總是義不容辭把我寵成廢物的男子」。昨蔡尚樺又自曝遇到好事，報稅時遇到路人放棄手中的號碼牌讓給她，使她原本以為要等一小時，結果不到10分鐘就完成繳稅任務，「超爽，再次感謝好心人」。