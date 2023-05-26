總統大選火熱，藍綠陣營攻防也更加猛烈，民進黨發言人張志豪今以新北市前石碇區前區長李浩榕涉案，要求新北市長侯友宜說清楚；侯陣營的新北市議員呂家愷則模仿張志豪發言內容回擊，指民進黨副總統賴清德的愛將陳凱凌涉台南光電案，要賴主動說明不要迴避，雙方各自出招，互不相讓。

呂家愷指出，張志豪今天原文是「今天可以看到，侯友宜你的愛將李浩榕、前石碇區長，2020年接受派任當區長，然後你的愛將竟然涉貪，而且在你連任後還高升，這樣一個區長連災害搶救工程的錢都敢貪，我們想請問侯友宜，這樣一個區長，你的愛將，根本就是前南投縣長李朝卿的翻版，長期索賄，侯友宜縱容你指派的愛將區長涉貪，你可以全身而退嗎？你應該立刻對外清楚說明，再加上日前在你身後的周勝考，不是說不讓黑金復辟嗎？為什麼全變成黑金掛勾，請侯友宜主動說明，不要迴避、不要轉移焦點」。

呂家愷回應，今天可以看到，賴清德你的愛將陳凱凌、前台南市經發局長，2020年接受派任當局長，然後你的愛將竟然涉貪，而且在你升官後還高升，這樣一個局長連光電能源工程的錢都敢貪，還涉及性招待，我們想請問賴清德，這樣一個局長，你的愛將，根本就是前總統陳水扁的翻版，長期索賄，賴清德縱容你指派的愛將局長涉貪，你可以全身而退嗎？你應該立刻對外清楚說明，再加上日前在你身旁的郭再欽，不是說不讓黑金復辟嗎？為什麼全變成黑金掛勾，請賴清德主動說明，不要迴避、不要轉移焦點。