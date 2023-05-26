新光紡織長期關注環境永續議題。推動節能減碳、友善環境、使用再生原料及扎根環境教育一直是公司努力的方向。為了達到「資源有限、再生無限」落實真正「零廢棄」的目標。特別推出「ISP 永續制服」專案，以使用回收寶特瓶生產的機能布料，搭配縫線、鈕扣、拉鏈、標籤、織帶、領撐等環保配件及100%聚酯材質的包裝材，使整件制服除了兼具環保、舒適、耐用性、吸濕快乾及抗紫外線外更可達到100%可回收的目標。新光紡織是全球首家做到Mono Material（單一材質）環保回收的企業與供應鏈，也是台灣第一家可做到百分之百制服回收的公司。

新紡「ISP永續制服」專案，除提供訂製服務之外，同時提供汰舊換新回收舊制服機制，使衣物永續過程更簡易更快速。穿上「ISP永續制服」，如同擔上對社會的責任，透過團隊企業凝聚精神，實踐零廢棄友善地球循環經濟，將衣物永續理念，實質地傳達到各個角落。