董事長黃森煌表示，今年延續去年庫存調整，上半年都處於調庫存的狀態下，較樂觀的預期是，調整到第二季底到第三季間有機會告一段落，並預估下半年會比較好。現階段政經環境複雜，導致整體變數也多，客戶端雖然庫存去化差不多了，但大部分客戶心態卻是很保守的，因此，並不會很積極在拉貨。

黃森煌進一步提到，今年下半年會比上半年好，但好多少，目前仍不知道，而且產業與市場彈升幅度恐怕也不會像過去，比較會偏向保守。而原相有超過一半產品線在光學滑鼠、電競滑鼠，整個滑鼠產線，有慢慢回來的跡象。因大環境景氣不佳，下半年市場可見度低，但原相營運低點已過，營運已重回成長軌道，但幅度與回升力道，則與大環境有連動性。且原相第二季業績將明顯回升，不論營收與獲利均彈升力道可期，公司營運也確定脫離谷底，重新走向上升軌道。

全球瘋AI，黃森煌表示，在新的AI趨勢上，原相也有佈局，主要是在邊緣運算部分，將影像透過影像感測器傳達到後端。整體來說，原相在影像感測器端，逐步加大工控端發展的力道上。

原相2022年營收52.26億元、年減40.6%；全年淨利為10.38億元、年減34.1%；去年每股淨利為7.41元。今日股東會也通過每股配發現金股利6元。