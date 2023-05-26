曾飾演《雷神索爾》阿斯嘉彩虹橋守門人海姆達爾、並以《路德探長》榮獲金球獎視帝的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）將擔綱最新驚悚影集《劫機七小時》男主角，與《傲骨賢妻》榮獲艾美獎肯定的雅奇潘嘉比同框演出，將由《亞森羅蘋》、《刑案偵訊室》編劇喬治凱和《刑案偵訊室》、《尋真者》導演吉姆菲爾德史密斯共同擔任製作人，並分別參與編劇及導演工作。 《劫機七小時》今日釋出最新預告，全程坐立難安屏息以待。

《劫機七小時》（Hijack）是一部緊張動魄的驚悚影集，故事講述1班由杜拜飛往倫敦的班機，歷經七小時的空中劫持，隨著距離抵達目的地的時間一分一秒的過去，地方當局迫切需要解決這場危機，而伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）所飾演的「山姆」身為一名企業界頂尖「談判專家」需要挺身而出，將運用他拿手的談判技巧挽救機上200名乘客的性命，而這場高風險的談判沒有失敗的餘地。雅奇潘嘉比（Archie Panjabi）則飾演1名反恐官員，身處地面的她，該如何遠端參與這場劫機調查？

現年50歲的伊卓瑞斯艾巴曾被票選為「全球最性感男人」，而在本任007丹尼爾克雷格退休之際，伊卓瑞斯艾巴也被羅列最有望擔綱下一任007的人選之一。有趣的是，伊卓瑞斯艾巴本身也是一位成功的DJ，在許多串流平台上都可以找到他的混音作品。