路透社報導，西方情報機構和科技企業微軟（Microsoft）昨天發布最新報告指出，中國的網路間諜行動已鎖定美國的軍事及政府相關機構。

中國當局否認間諜正追蹤西方國家目標的說法，並稱美國及其盟國發出的警告是一場「集體的假訊息宣傳活動」。

美國官員們表示，仍在努力因應這項威脅。

美國國家安全局（NSA）日前發布網路安全建議，提供相關技術細節，協助關鍵服務供應商偵測間諜活動。

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）也表示，正努力了解「潛在入侵的範圍及相關影響」，執行助理主任高德斯坦（Eric Goldstein）告訴路透社，這將有助於「在需要時幫上忙，並且更有效地了解對手採取的策略」。

研究人員及官員說，抵禦這類間諜活動的部分挑戰在於，它比一般間諜活動更隱蔽。

高德斯坦說：「在這種情況下，對手經常利用合法憑證及合法網路管理工具取得權限，以在目標網路執行任務…很多傳統偵測方法，例如防毒軟體，都無法發現這些入侵。」

發現這波被稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）行動的微軟分析師表示，這些行動「可能會在未來危機中，破壞美國與亞洲地區之間的關鍵通訊基礎設施」，意味著美中在台灣及其他議題上的緊張局勢正不斷升溫。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在記者會上說：「美國情報界評估，幾乎能肯定中國已有能力發動網路攻擊，破壞美國境內的關鍵基礎設施服務，包括攻擊石油和天然氣管線及鐵路系統…對於政府和民間網路維護人員來說，保持警惕至關重要。」