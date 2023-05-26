烏克蘭國防部今天在社群媒體分享、經美國有線電視新聞網（CNN）分析的影片，似乎可見這兩艘船艦碰撞前的幾分鐘。

這支影片是透過安裝在無人水面載具上的攝影機所拍攝。影片顯示這艘無人載具高速衝向一艘體型較大的船隻。

CNN的分析研判這艘大船可能為伊凡庫爾斯號（Ivan Khurs）。分析也顯示無人水面載具的一角，與俄羅斯國防部今天公布影片中的無人水面載具類似。

影片停格在無人載具距離伊凡庫爾斯號僅短短幾公尺的距離。

烏克蘭國防部在推文中寫道：「當俄羅斯偵察艦伊凡庫爾斯號遇上烏克蘭無人艇，確實是完美組合！」

俄羅斯國防部昨天雖承認伊凡庫爾斯號遭遇攻擊，卻說所有水面載具都未能成功撞上伊凡庫爾斯號。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說：「今天清晨5時30分，烏克蘭武裝部隊試圖以3艘無人快艇攻擊黑海艦隊的伊凡庫爾斯號未能得逞。敵方所有船隻都被博斯普魯斯海峽東北方140公里一艘俄羅斯船艦上標準配備武器的火力摧毀。」

俄羅斯國防部還分享一段影片，內容似乎顯示其中一艘水面載具遭遇砲火時發生爆炸。

科納申科夫補充表示：「黑海艦隊的伊凡庫爾斯號持續履行任務。」

目前不清楚看似撞上伊凡庫爾斯號的水面載具下場如何，也不知道伊凡庫爾斯號在這起攻擊事件中的受損程度為何。

CNN試圖聯繫烏克蘭消息人士盼取得更多額外細節，但目前尚未獲得回應。