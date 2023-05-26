代表民進黨參選大同士林選區的議員王世堅，昨(25)日與初選落敗的立委何志偉碰頭，兩人並無過多互動，不過王世堅強調，何志偉一定會全力支持他，因為民進黨都有「民主DNA」。對此，對手、國民黨北市議員游淑慧認為，這番回應就是很多民進黨候選人在深綠選區的老舊思維，但她透露，走訪基層時，聽到本來支持何志偉的民眾強調不會投王世堅。

民進黨2024總統參選人賴清德昨赴大稻埕霞海城隍廟參香，王世堅和何志偉皆出席，但兩人未有太多互動。對此，王世堅則自我解釋認為「這是合理的」，並強調兩人在其他活動有碰到面，彼此有很客氣的致意，他也相信何志偉一定會全力支持他，因為民進黨都有「民主DNA」，這也是足以傲視其他政黨的地方。

對此，游淑慧今(26)日在臉書指出，王世堅的回答與想法就是很多民進黨候選人在深綠選區的老舊思維，吃定民進黨支持者黨性堅強，反正最後看到黨徽就蓋票。不過游淑慧透露，她在士林基層走訪時，遇到一些支持何志偉的民眾表示，這次他們總統會投賴清德，但立委不會投王世堅，其中一位大姐更自嘲「因為王世堅說我們是邪惡」，並強調初選都結束，王世堅還要說正義戰勝邪惡，不解喊道，難道支持何志偉都是邪惡嗎？

「所以，選舉不是只有兩個對手之間的事，還有雙方支持者的情感問題」。游淑慧直言，大同、士林過去一向很支持民進黨，但不要把選民當投票機器，覺得投何志偉就一定會投王世堅。