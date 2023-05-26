桃園市議會26日進行定期會臨時動議、閉會，桃園市長張善政表示，很多議員陸續表達地方有建設需要改進，顯示桃園需要整體的都市規畫，前陣子市府也啟動內部的計畫，將從長遠的眼光調整桃園如中壢、桃園舊市區都市規畫。

首次出席總質詢，張善政表示，絕大部分議員質詢都非常理性，幾乎沒有政黨之爭，很多質詢內容很有料，市府已經忠實記錄質詢內容，也有不少很好的點子是市府先前沒有想到的，總質詢後會好好分類，將加強推動。

張善政也說，很多議員陸陸續續表達地方有一些建設需要改進，背後顯示的問題是桃園需要整體的都市規畫。他提到，前一陣子市府啟動內部的計畫，準備從比較長久的眼光調整桃園的都市規畫，如中壢、桃園舊市區需要大規模的整理、盤整，相信在大格局的規畫下，很多議員提到的建設都會納入。

此外副市長蘇俊賓昨天向行政院長陳建仁爭取機場捷運列車，他說，已經預見將來國際客回流的時候，機場捷運的列車將不足，也希望中央支持桃園增購新的列車，因為購買新列車需要時間，桃園算是超前部屬提出需求。