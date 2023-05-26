新北市坪林是素有「北包種」的美名，坪林區農會近期辦理春季包種茶市級評鑑，特等獎由全億茶行奪得，全億茶行已傳承三代，茶行負責人戴孟慧及鄭永順努力25年，終獲特等獎。農業局表示，坪林區特等包種茶先前曾競拍至1台斤100萬的價格，比賽茶即日起開放向坪林區農會訂購，邀請民眾感受百萬冠軍茶魅力。

農業局指出，坪林區是包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65％，「包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，今年春季評鑑有1576點茶品參賽，歷經5月18至25日品選，依品質選出特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎等5個等次，再由農會統一包裝，貼上封條。

茶業改良場文山分場長蘇彥碩表示，今年製茶期間晴天日數較多，有利於製茶，創造出許多的好茶，奪得特等獎的茶葉，走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，風味乾淨平衡，充滿蘭花、七里香、茉莉花的清香，發酵程度得宜，醇厚、圓潤且充滿韻味。

農業局表示，奪得特等獎的全億茶行經營茶園1.2公頃，2022年曾獲冬季包種茶頭等獎，今年適逢採茶、製茶的好天氣，戴孟慧及鄭永順夫婦特別注意走水及烘培溫度、時間，終獲特等獎。

坪林區農會理事長陳文慶表示，坪林包種茶春茶於4月中旬陸續採收，茶樹生長期逢東北季風帶來雨水，因氣溫低長出的葉面厚且大，內含物質豐富，茶農透過精湛茶技，造就茶品獨特韻味，其中最香的包種茶外觀似條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色，有優雅清香，香氣愈濃、品質愈高級，民眾須把握春茶上市時間挑選。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。